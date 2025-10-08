×
HABERLERGündem Haberleri

Demir kesimi sırasında meydana geldi! Kadıköy'de korkutan yangın

Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 17:31

İstanbul Kadıköy'de bugün metruk binanın yıkımı sırasında yangın çıktı. Demir kesimi sırasında saçılan kıvılcımlardan çıktığı öğrenilen yangın kısa süreli paniğe neden olurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kadıköy'de kentsel dönüşüm için yıkımı gerçekleştirilen metruk binada, demir kesimi sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU

Olay, saat 13.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Güvenç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada demir kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler büyüyerek binayı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

