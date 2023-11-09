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Demir çelik fabrikasında patlama: 13 işçi yaralı

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#İskenderun#Tosyalı Demir Çelik Fabrikası#Patlama
Demir çelik fabrikasında patlama: 13 işçi yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 07:00

İskenderun’da Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 2’si ağır 13 işçi yaralandı.

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Hatay’ın İskenderun ilçesindeOrganize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda dün öğleden sonra patlama meydana geldi. Patlamada fabrikada çalışan 13 işçi yaralandı.

Demir çelik fabrikasında patlama: 13 işçi yaralı

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 9’u İskenderun Devlet Hastanesi’ne, 4’ü ise Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Demir çelik fabrikasında patlama: 13 işçi yaralı

Tedaviye alınan işçilerden durumu ağır olan 2’si entübe edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlama anında işçilerin can havliyle kaçtığı görüldü. Henüz nedeni tespit edilemeyen patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Aynı fabrikada 2 ay önce meydana gelen başka bir patlamada da 4 işçinin yaralandığı iddia edildi.          

 

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#İskenderun#Tosyalı Demir Çelik Fabrikası#Patlama

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