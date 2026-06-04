Demir çelik fabrikasında korkunç kaza! 3 işçi hayatını kaybetti

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Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan isimleri öğrenilemeyen 3 işçi, yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından işçilerin cansız bedenleri, kuyudan çıkarılıp, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı



KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında akıma kapılıp, kuyuya düşerek hayatını kaybeden 3 işçinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin pota ocağı formeni Naci Gezer (46), mekanik bakım formeni Mustafa İnaç (50) ve pota ocağı işçisi Yunus Çekiç (47) olduğu belirlendi.

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VALİ TAVLI'DAN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olayda 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirterek ailelerine başsağlığı diledi.