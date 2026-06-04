×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Demir çelik fabrikasında korkunç kaza! 3 işçi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Demir Çelik Fabrikası#Yüksek Gerilim Hattı #İşçi
Demir çelik fabrikasında korkunç kaza 3 işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 00:44

Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan isimleri öğrenilemeyen 3 işçi, yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından işçilerin cansız bedenleri, kuyudan çıkarılıp, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında akıma kapılıp, kuyuya düşerek hayatını kaybeden 3 işçinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin pota ocağı formeni Naci Gezer (46), mekanik bakım formeni Mustafa İnaç (50) ve pota ocağı işçisi Yunus Çekiç (47) olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

VALİ TAVLI'DAN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olayda 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirterek ailelerine başsağlığı diledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demir Çelik Fabrikası#Yüksek Gerilim Hattı #İşçi

BAKMADAN GEÇME!