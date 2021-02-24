Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir binadaki etüt merkezinde ders gören öğrenciler, terastaki demir borudan kuş sesi geldiğini fark etti. Öğrencilerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri kuşu çıkartmak için demir boruyu spiral makinesiyle kesti. 15 dakikalık çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yavru serçe etüt merkezi müdürüne teslim edildi. Üşüdüğü için içeri alınan serçe yavrusunun kendisini toparlamasıyla doğaya bırakılacağı belirtildi.