MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDemir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı
GeriGündem Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı
Abone Olgoogle-news

KAHRAMANMARAŞ'ta binanın terasındaki demir boru içinde mahsur kalan serçe yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir binadaki etüt merkezinde ders gören öğrenciler, terastaki demir borudan kuş sesi geldiğini fark etti. Öğrencilerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri kuşu çıkartmak için demir boruyu spiral makinesiyle kesti. 15 dakikalık çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yavru serçe etüt merkezi müdürüne teslim edildi. Üşüdüğü için içeri alınan serçe yavrusunun kendisini toparlamasıyla doğaya bırakılacağı belirtildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi