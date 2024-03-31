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DEM'in İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş İstanbul'da oy kullanamayacak

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#Meral Danış Beştaş#DEM Parti#Secim2024
DEMin İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş İstanbulda oy kullanamayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 11:17

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul’da oy kullanamayacak.

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Konuya ilişkin DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eşbaşkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır" açıklamasında bulunuldu.

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#Meral Danış Beştaş#DEM Parti#Secim2024

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