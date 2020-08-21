Demet mucizesi

Adana Yüreğir’e bağlı Doğankent Mahallesi’nde yaşayan ve 5’inci çocuğuna hamile olan Hüsne Aslan’ın doğum sancısı başladı. Eşi Cebrail Aslan ile birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıkan kadının bulunduğu otomobil, polis tarafından uygulama noktasında durdurdu. Bu sırada doğum suyu gelen Hüsne Aslan’ın yardımına ise polis memuru Demet Çubukçu koştu. Ekipler, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi ancak Hüsne Aslan’ın doğumu başlamıştı. Bunun üzerine polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan’a doğumda yardım ederek yanında kaldı. Polis memuru Demet Çubukçu’nun kollarına doğan kız bebeğini gören anne Aslan, mutluluktan gözyaşı döktü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de bebeğin kordon bağını keserek kuvöze koydu. Anne ile bebeği hastaneye götürüldü. Aslan Ailesi, kız bebeklerine doğumu yaptıran polis memurunun ismini verdi.

‘GİTTİKÇE AĞIRLAŞIYORDU’

Sağlık durumları iyi olan bebek ve anne, dün öğle saatlerinde hastaneden taburcu olduktan sonra soluğu yine uygulama noktasında aldılar. Hüsne Aslan kendisine yardımcı olan Demet Çubukçu’ya teşekkür etti. Polis memuru ise kendi adının verildiği bebeği alıp bir süre sevdikten sonra şunları söyledi: “Hemen kadının yanına gittik. Bir taraftan da ambulansa haber verdik. Ancak kadının durumu gittikçe ağırlaşıp sancıları artınca ben annelik ve kadınlık duygumla hareket edip müdahale ettim. Bir süre sonra kız bebek dünyaya geldi. Bebek önce ağlamıyor diye korktum ancak sonra poposuna vurunca ağlamaya başladı. Ben bunu yaptığım için çok gururlandım ve onur duydum. Bir Türk polisinin her zaman vatandaşının yanında olduğunu bu olayda da burada çalışan arkadaşlar olarak hepimiz gösterdik.” Aile, uygulama noktasındaki polislere tatlı ikram etti. Polisler ise araçtaki anneye çiçek verdi.