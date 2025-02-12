DEM’den ‘uzlaşı’ tepkisi

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Partisinin grup toplantısında konuşan Hatimoğulları şunları söyledi: “Kent Uzlaşısı farklı dilde, inançta insanların bulunduğu yerlerde birlikte yaşam talebidir. Kent Uzlaşısı, birlikte yaşamın formülüdür. Ama bu operasyonda Cumhuriyet Başsavcılığı gerekçe olarak kent uzlaşısını göstermiş. İnanmıyorum ki dünyanın hiçbir yerinde uzlaşıya böyle bir operasyon yapılsın; uzlaşı nasıl bir suç olabilir? Bir yandan barış diyeceksiniz bir yandan Kent Uzlaşısını, Cumhuriyet Başsavcısı’nın resmi gözaltı gerekçesi olarak kayıtlara geçireceksiniz, yok öyle bir dünya. Devlet Bahçeli, ‘Kürt Türksüz, Türk Kürtsüz olmaz’ demişti. Peki şimdi ne değişti? Ey iktidar, sen diyalogdan dönmek için bahane mi arıyorsun?”

ÖNDER’DEN İMRALI’DA GÖRÜŞME MESAJLARI

İMRALI Heyeti’nden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, adada yaptıkları iki görüşmeden aldıkları mesajları yorumlarken, “İlk hedefin çatışma halini sona erdirmek olacağını düşünüyorum” dedi. Terör örgütlerinin Öcalan’ın çağrısına uymamaları riskine de gönderme yapan Önder, “Tecrit yalnızca bir hapishane uygulaması değildir. Öcalan’ın çağrısının karşılık bulması da en az tecrit kadar önemlidir” görüşünü dile getirdi. Kuzey Irak’ta bölgesel yönetime yapacakları ziyaretten önce terör örgütü PKK’ya yakın yayın organına konuşan Önder şunları söyledi:

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‘İMRALI HAPİSHANESİ LAĞVEDİLMELİ’

“Öcalan’ın çağrısını bizler de sizin gibi heyecanla bekliyoruz. Şimdi doğrudan Cumhur İttifakı liderlerince çağrılar yapıldığına göre artık tecrit sistemi anlamsızlaşmıştır. Dolayısıyla İmralı hapishane sisteminin lağvedilmesi gerekir. Bu kadar çetrefilli bir meselenin tek bir çağrıyla sonuçlanacağı düşünülebilir mi?”