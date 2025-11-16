DEM’den talepler: Çingene değil Kürt kızı

Haberin Devamı

ÖNCEKİ gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş Altın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a Gaziantep Zeugma Müzesi’nde bulunan ‘Çingene Kızı’yla ilgili talebini şöyle iletti:

ASİMİLE EDİLDİ

“Sayın Bakan, sanıyorum bu mozaiği tanıyorsunuzdur, meşhur Çingene Kızı mozaiği. Tarihi hakkında ne biliyorsunuz emin değilim, çünkü tarihi epey bir şaibeli. Neden diye soracak olursanız, pek çok tarihi kalıntı gibi gerçek tarihi tahrip edilmiş, kimliksizleştirilmiş, tarihsizleştirilmiş, tabiri caizse asimile edilmiş bir mozaik görüyorsunuz karşınızda. Belkıs, Zeugma olunca bu mozaiğe de yapıldığı zamandan 1500 yıl sonra çıkarıldığı topraklara gelen çingenelerin adı verilmiş oluyor, gerçeğinden ve mozaiğin manasından uzak politikalarla. Yolunuz eğer bir gün Belkıs’a düşerse Sayın Bakan, çingene olmayan bu kıza tekrar bakmanızı tavsiye ederim. Belkıs’ın köylerine de giderseniz eğer orada kofili annelerin sözlü tarih aktarımlarını dinlersiniz ve bu portrenin Proto (eski) Kürt kadın unsurları taşıyan kültürel hafıza aktarımlarına tanıklık edersiniz ve belki çingene olmayan mozaikteki kızın gerçek tarihini bakanlığınızın da misyonunu yerine getirerek ortaya çıkarırsınız. Biz de Çingene Kızı olarak bilinen bu mozaiğin gerçek tarihini hep birlikte okuruz.”

AKDAMAR ADASI AHTAMAR OLSUN

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit de Van’da bulunan Akdamar Adası’nın adının orijinal adı olan Ahtamar ile değiştirilmesini talep etti:

“Geçen gün Nusaybin’de bir Süryani köyünün asıl adına kavuştuğunu, girişe ‘Arbo’ tabelasının asıldığını gördük. Bizce çok güzel ve şimdiye kadar, aslında geç kalınmış bir durum bu ama buna benzer birçok örnek de var. Örneğin ‘Akdamar Adası’ diyoruz ama tabelada orijinal adıyla neden ‘Ahtamar’ yer almasın? Burada ayin için Ermeni cemaatine yılda bir defa izin veriliyor. Oysa, orayı ziyaret eden, Hıristiyan inancına sahip yurttaşlardan giriş ücreti alınmadan, istedikleri zaman ayin yapabilmelerinin önünü açmanız gerekiyor. 2026 yılını Urartu Yılı ilan ediniz, Van’ın potansiyelinin ortaya çıkmasının önünü açınız.”