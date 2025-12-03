DEM'den İmralı ziyareti sonrası açıklama

Haberin Devamı

CNN Türk Muhabiri Duygu Ayaz Bayram ziyarete ilişkin yapılan açıklamanın detaylarını şu sözlerle aktardı;

"Dün bir ziyaret gerçekleştirilmişti. DEM parti İmralı Adası’na giderek görüşme gerçekleşmişti. Bugün geçtiğimiz dakikalarda da DEM Parti’den yazılı bir açıklama geldi. Açıklamanın detaylarına bakacak olursak; Karşıt söylemler, çıkışlar hakkında hassasiyet vurgusu yazılıyor. Bu açıklamada yine aynı zamanda açıklamada norm dış güçler bakımından da sürece zarar verebileceğini işaret ediliyor. Norm dışı güçlerin sürece zarar verilebileceğini işaret veriliyor.

27 Şubat yani silah bırakma çağrısına bir hatırlatma yapılıyor ve 27 Şubat açıklamamız yol gösterici bir programdır vurgusu yapılıyor.

Sokaklarda kardeşçe birlikte yaşama hedefimiz açık ifadelerle belirtilmiştir vurgusu var. Özellikle şiddet gündemden çıkarılacak toplumsal ilave güç deniliyor, kardeşçe yaşama hedefimiz açıktır vurgusu yapılıyor.

Haberin Devamı

Dün gerçekleştirilmişti İmralı ziyareti DEM parti tarafından aynı zamanda dün bir açıklama yapılmamıştı.

Gözler şu anda perşembe gününe çevrilmiş durumda. Çünkü perşembe günü de 'Terörsüz Türkiye' başlığıyla meclisteki komisyon toplanacak. O komisyonda da yapılan tüm görüşmeler değerlendirilecek."