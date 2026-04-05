DEM’den erken seçim yorumu

Bakırhan buradaki konuşmasında özetle şöyle dedi: “Erken seçim talebi bütün partilerin en doğal hakkıdır. CHP’nin de böyle bir çağrı yapması onun en doğal hakkıdır. CHP’nin niye erken seçim çağrısı yaptığına değil, aslında CHP’nin maruz kaldığı baskılara ve zulüm politikalarına karşı çıkmamız gerekiyor. CHP maruz kaldığı baskılardan dolayı aslında yeni bir yol açmaya çalışıyor. Bu talepten rahatsız değiliz, hiç kimsenin rahatsız olmaması gerekiyor. CHP’nin maruz kaldığı baskılar karşısında siyasi bir hamledir. İlk adım olarak da Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki bu haksızlığı, hukuksuzluğu, torba yasalarla yargılamaları kaldırmalıdır.

BİR SÜREÇ YÜRÜYOR

Evet bir süreç yürüyor. Bu süreç sadece Kürtlerin süreci değil, barış ve demokrasi sürecidir. Türkiye’nin geleceği ne Edirne Cezaevi’nde ne Kandıra Cezaevi’nde ne de Silivri’deki mahkemelerde kurulur. Tüm siyasi partilere çağrı yapmak istiyorum: Türkiye’nin temel meselelerinden birisi hukuktur, adalettir, demokrasidir. Gelin bunu birlikte müdafaa edelim.