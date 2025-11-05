DEM’den Demirtaş açıklaması: Hemen serbest bırakılmalı

Haberin Devamı

AVUKATI BAŞVURDU

Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman da "AİHM’in Selahattin Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi gerektiği yönündeki karar doğrultusunda bugün (dün) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne ikinci kez başvuru yaptık" dedi.

Demirtaş, tahliyesini isteyen parti liderlerine cezaevinden gönderdiği mesajla teşekkür etti, “Kimseye küskünlüğüm yok” dedi.