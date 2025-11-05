DEM’den Demirtaş açıklaması: Hemen serbest bırakılmalı

ANKARA
EM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce (AİHM) verilen hak ihlali kararı üzerine, 6-7 Ekim 2014’te yaşanan olaylar nedeniyle “Kobani davası” olarak adlandırılan dosyada yargılanan tüm hükümlülerin tahliye edilmesi gerektiğini savundu: “Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz, çok doğru söylemiş. AİHM üç kezdir karar veriyor. Başta Sayın Demirtaş olmak üzere aslında Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğu mahkeme kararlarıyla netleşmiştir. Değil bir gün, değil bir saat, bir dakika, bir saniye dahi geçirmeden başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması gerekiyor, serbest bırakılmaları gerekiyor.”
AVUKATI BAŞVURDU
Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman da "AİHM’in Selahattin Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi gerektiği yönündeki karar doğrultusunda bugün (dün) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne ikinci kez başvuru yaptık" dedi.
Demirtaş, tahliyesini isteyen parti liderlerine cezaevinden gönderdiği mesajla teşekkür etti, “Kimseye küskünlüğüm yok” dedi.