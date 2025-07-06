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DEM’den açıklama: ‘Silah Bırakma’yı basın izleyecek

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#DEM Parti#Silah Bırakma#PKK
DEM’den açıklama: ‘Silah Bırakma’yı basın izleyecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 07:00

DEM Parti, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde PKK’lıların Irak kuzeyinde silah bırakma adımının basın mensupları tarafından takip edilebileceğini duyurdu.

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Partiden yapılan açıklamada, “‘Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde yeni bir aşama anlamına gelen önemli ve tarihi günleri yaşıyoruz” denildi. Bu kapsamda bir grup PKK üyesinin önümüzdeki günlerde Irak’ın kuzeyinde yapılacak bir etkinlikle adım atmasının beklendiği belirtildi. Sınırlı sayıda köşe yazarının etkinliği izlemek için parti tarafından davet edildiği, diğer basın mensuplarının da bu adımı kendi imkânlarıyla izleyebileceği ifade edildi.

Duyuruda, basın mensuplarının akreditasyonlarının herhangi bir zorluk yaşamamaları için parti tarafından yapılacağı da bildirildi.

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#DEM Parti#Silah Bırakma#PKK

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