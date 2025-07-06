DEM’den açıklama: ‘Silah Bırakma’yı basın izleyecek

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Partiden yapılan açıklamada, “‘Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde yeni bir aşama anlamına gelen önemli ve tarihi günleri yaşıyoruz” denildi. Bu kapsamda bir grup PKK üyesinin önümüzdeki günlerde Irak’ın kuzeyinde yapılacak bir etkinlikle adım atmasının beklendiği belirtildi. Sınırlı sayıda köşe yazarının etkinliği izlemek için parti tarafından davet edildiği, diğer basın mensuplarının da bu adımı kendi imkânlarıyla izleyebileceği ifade edildi.

Duyuruda, basın mensuplarının akreditasyonlarının herhangi bir zorluk yaşamamaları için parti tarafından yapılacağı da bildirildi.