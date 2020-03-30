Demagoji Ne Demek? Demagoji Nedir? Demagoji Tdk Kelime Anlamı

Demagoji Fransızca kökenli olarak Türkçede yer alan ve yaygın kullanılan bir kelimedir. Türkçeye tam olarak yerleşmiş bu kelimede yazılış açısından hatalar yapılabiliyor. ‘demegoji’ ya da ‘demogoji’ yazılanları yanlıştır. Doğru olan ise ‘demagoji’ şeklinde olan yazımıdır.

Demagoji Ne Demek?

Demagoji Türkçedeki anlamı ile ‘laf cambazlığı’ denir. Özellikle yaşanabilecek olası tartışmalarda karşı taraf için gereksiz bir konuşma adına kullanılabilmektedir. Özellikle televizyonlarda hem de yazılı basın olarak sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Edebi eserlerde de farklı cümlelerde kullanılabiliyor.

Demagoji Nedir?

Demagoji laf cambazlığı anlamına gelir. Gerçekleşen bir konuşma üzerinden istenmeyen konular açıldığı zaman bu kelime kullanılabilmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Çünkü halklar artık demagojiden hoşlanmamakta, demagogların maskelerini aşağıya indirip yolundan atmaktadır.’’ N. Hikmet

Verilen bu anlamı üzerinden değişik cümlelerde demagoji kelimesini kullanabilirsiniz.

Demagoji TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında demagoji kelimesi aynı şekilde ‘laf cambazlığı’ olarak geçiyor. Fransızca üzerinden Türkçeye geçmiş kelime olarak günümüzde oldukça yaygın biçimde değerlendirilmektedir. Siz de demagoji kelimesine bu anlamı üzerinden amaca uygun farklı cümlelerde kullanabilirsiniz. Örneğin ‘bana devamlı demagoji yapma’ şeklinde halk arasında sıkça öne çıkmaktadır.