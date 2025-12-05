DEM Parti’yi hedef almadım

×
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı Halk TV canlı yayınında ‘celladına âşık olma’ sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Özel, programda özetle şunları kaydetti:

“(İBB soruşturmasında 19 kişiye tahliye kararı verildi) Arkadaşlarımıza ‘Pardon biz sizi tutukladık ama iddianameye ekleyecek bir şey bulamadık’ diyorlar. Yazık bu insanlara, bu insanlar aylardır neden tutuklu kaldı.

(‘Celladınıza âşık olmayın’ sözleri) Ben burada DEM Parti’nin yönetimini hedef alır mıyım ya? Ben zaten muhalefetin muhalefete kavgasına itiraz eden, muhalefete muhalefet etmek iktidara kıyak çekmektir lafının sahibiyim ben Meclis’te. Ama bir duyguya karşılık geldiği için sahada, çok ciddi bir duyguyu ifade ettiği için... Biz ne çözüme, ne barışa, ne masaya, ne komisyona karşı olmadığımızı yüz kere söyledik. Kimse bunda bir kötülük düşünmesin. Sahici siyaset yapıyoruz.”

