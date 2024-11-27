DEM Parti'nin 'Öcalan' başvurusu... Bakan Tunç'tan açıklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuştu. Bakan Tunç, DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmeye yönelik başvurusuyla ilgili "DEM Parti İmralı dilekçesini dün verdi, bu konuyu değerlendiriyoruz" dedi.

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz ay terörist başıyla bir DEM Parti milletvekili görüşmüştü. Dün de DEM Parti Genel Başkanı ve Eş Başkanı dilekçe verdi. Bu dilekçe değerlendiriliyor.

Bu terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi. Bu konuyu değerlendiriyoruz. Makul sürede yanıt verilir."