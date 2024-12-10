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DEM Parti'nin İmralı başvurusu... Bakan Tunç'tan açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Tunç#DEM Parti#İmralı
DEM Partinin İmralı başvurusu... Bakan Tunçtan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 11:11

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı başvurusu hakkında, 'DEM Parti'nin İmralı başvurusu ile ilgili değerlendirme süreci devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak.' dedi.

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Bakan Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri oturumu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşme başvurularına ilişkin, "26 Kasım'daydı başvuru dilekçesi. Dilekçeyi aldık, o zaman da söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

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#Bakan Tunç#DEM Parti#İmralı

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