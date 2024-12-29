DEM Partililer İmralı’ya gitti

Haberin Devamı

DEM Parti’den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başta olmak üzere tüm milletvekilleri PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Adalet Bakanlığı’nın Buldan ve Önder’e izin vermesinde, ağırlıkla Öcalan’ın tercihinin etkili olduğu belirtildi. İki vekil çözüm sürecini yürüten heyetlerde görev almışlardı. Önder ile Buldan, dün İmralı Adası’na gidip Öcalan ile görüştü. Öcalan ile en son görüşmeyi eski HDP’lilerden oluşan heyet 5 Nisan 2015’te yapmıştı. DEM Parti’den görüşme sonrası yapılan açıklamada ise, görüşme ile ilgili bugün bir açıklama yapılacağı duyuruldu.

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Lideri Bahçeli,1 Ekim’de yasama yılı açılışında DEM Parti Başkanları’yla el sıkışmış ve sonraki günlerde Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya silah bırakması çağrısı yapmasını istemişti. Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Milletvekili Ömer Öcalan adaya giderek amcasıyla görüşmüştü. Bahçeli, daha sonra DEM Partili yetkililer ile Öcalan arasında temas kurulmasını istemişti.

Haberin Devamı

DEM EŞBAŞKANI BAKIRHAN: UMARIM YENİ BİR DÖNEM AÇILIR

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı Köyü’nde 28 Aralık 2011’de yaşanan olayda hayatını kaybeden 34 kişi için anma programı düzenlendi. Köy mezarlığındaki programa katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşerek “başsağlığı” diledi. Bakırhan burada yaptığı açıklamada olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi. DEM Parti’den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ın İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret etmelerinin önemli olduğunu belirten Bakırhan, “İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar” ifadesini kullandı.