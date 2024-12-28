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DEM Partili vekiller İmralı'da: Öcalan görüşmesi başladı

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#DEM Parti#İmralı#Abdullah Öcalan
DEM Partili vekiller İmralıda: Öcalan görüşmesi başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 11:47

DEM Parti milletvekilleri Sırrı SÜreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşüyor.

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Abdullah Öcalan'la görüşülmesine izin çıkmasının ardından Dem Parti heyeti bugün İmralı'ya gitti. DEM Parti milletvekilleri Sırrı SÜreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşüyor.

İSİM TERCİHİ

DEM Parti’den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başta olmak üzere tüm milletvekilleri Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Bakanlığın Buldan ve Önder’e izin vermesinde, ağırlıkla Öcalan’ın tercihinin etkili olduğu belirtildi. İki vekil çözüm sürecini yürüten heyetlerde görev almışlardı.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 1 Ekim yasama yılı açılışında DEM Parti başkanlarıyla el sıkışmış ve sonraki günlerde, Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya silah bırakması çağrısı yapmasını istemişti. Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Milletvekili Ömer Öcalan adaya giderek amcasıyla görüştü. Bahçeli, daha sonra DEM Partili yetkililer ile Öcalan arasında temas kurulmasını istemişti.

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#DEM Parti#İmralı#Abdullah Öcalan

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