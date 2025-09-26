×
DEM Partili üyeler: Komisyon ikinci aşamaya geçiyor

Güncelleme Tarihi:

DEM Partili üyeler: Komisyon ikinci aşamaya geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 07:00

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun DEM Partili üyeleri, ilk aşama olan ‘dinlemelerin’ ardından yasal hazırlık olan ikinci aşamaya geçildiğini söyledi.

DEM Parti’nin Komisyon Üyeleri Gülistan Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek yazılı açıklamayla gelinen aşamayı özetle şöyle değerlendirdi: “Komisyon çalışmalarındaki birinci aşama tamamlanmakta ve dinlemelerin sonuna yaklaşılmaktadır. Abdullah Öcalan’ın komisyon tarafından dinlenmesi, sorunun kalıcı çözümü için bir gereklilik olarak ele alınmalıdır. Meclis açılışıyla birlikte siyasal ve toplumsal aşama olarak nitelendirebileceğimiz birinci aşama, yerini hukuk aşaması olarak tarif ettiğimiz ikinci aşamaya bırakacaktır. Komisyonun varlık gerekçesi, sürecin gerektirdiği yasa düzenlemelerine ilişkin tavsiyeler ve taslaklar oluşturmaktır. Partimizin ilgili kurullarının sürecin başından itibaren Geçiş Dönemi Kanunu, İnfaz Kanunu, TMK, TCK ve CMK’de ihtiyaç duyulan değişiklikler; başta kayyum düzenlemesi olmak üzere yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve demokratikleştirilmesi; ayrımcılıkla mücadele düzenlemeleri ve anadilinde eğitim-öğrenim gibi başlıklarda hazırlığı bulunmaktadır. Çatışma zemininin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasının en önemli adımlarından birisi de hukukun tesisi ve yasa önünde eşitliğin sağlanmasıdır.” 

