DEM Partili üye İmralı görüşmesini anlattı: ‘SDG, Şam’a entegre olmalı’

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile 24 Kasım’da İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde Öcalan ile görüşen Koçyiğit, ayrıntları örgüte yakın haber ajansına anlatırken özetle şu bilgileri verdi:

NASIL GİTTİLER?

“Pazartesi sabah çok erken bir saatte üç heyet üyesi olarak Ankara’da buluştuk ve İstanbul’a hareket ettik. İstanbul’dan hava yoluyla adaya gittik. Tabii ki bize eşlik eden kurumdan güvenlik görevlileri de vardı ve adada bizi ilgili yetkililer karşıladı.

Heyet olarak görüşme odasına geçtik ve yerlerimizi aldık. O sırada yetkililer bize kısa bir bilgilendirme yaptılar. Kısa bir süre sonra da Öcalan salona girdi. Biz üç heyet üyesi masanın diğer tarafındaydık, karşılıklı oturduk.

Görüşme görüntülü olarak kayıt altına alınmadı. Tutanak açısından yalnızca ses kaydı alındı.

Haberin Devamı

SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ

Bu süreç içerisinde PKK’nın bütün çağrılara uyduğunu, ateşkesin hızlı şekilde devreye girdiğini ve o günden beri hiçbir şekilde şehit haberinin gelmediğini söyledi. Meselenin sadece silah bırakma değil bir inşa sorunu olduğunu belirtti.

Silah bırakıp, yakanların Türkiye’ye dönmemiş olmasının yasa eksikliğinden kaynaklandığını söyledi ve ‘Sayın Bahçeli de bunu söylemişti. Keşke gelebilselerdi’ dedi. Sayın Bahçeli’nin umut hakkına ilişkin değerlendirmesini önemsediğini açıkça söyledi. Bu kapsamda kaldı.

BENİ DİNLERLER

İsrail’in Ortadoğu’da yapmak istediğine dair belli vurguları oldu. Özellikle Abraham Anlaşmaları üzerinden nasıl Ortadoğu’yu dizayn etmek istediklerini, nasıl bölgesel bir güç olmak istediklerini anlattı. İsrail’in bir Kürt gücüne yaslanarak bundan sonra var olmak istediğini ifade etti.

Suriye konusu görüşmenin ana eksenini oluşturuyordu. 10 Mart mutabakatını önemsediğini. uygulanması gerektiğini söyledi. Silahlı güçlerin orduya entegrasyonu, ama aynı zamanda yerel asayiş güçlerinin olması gerektiğini dile getirdi. Ve kendisinin de bu konuda çok etkili olacağını net şekilde söyledi: ‘Evet, oradakiler de beni dinlerler’ dedi.”