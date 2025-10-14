DEM Partili Sezai Temelli: İmralı takvimi belirlenmedi

Haberin Devamı

KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLMEDİ

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’ın “Komisyondan 5 kişilik heyet İmralı’ya gidecek” sözlerine DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında açıklık getirdi: “İmralı’ya gitme meselesi aslında belki de şu andaki en önemli meselelerden biri. Hukuki düzenlemelere dair Meclis’te bir komisyon kuruldu. Bu komisyon bir müzakere yürütüyor kendi içinde. Fakat müzakerenin bir de dış ayağı var. Dışarıda müzakere kiminle yürütülecek; Abdullah Öcalan ile yürütülecek. Bu, bu kadar basit! Bizim temennimiz herkesin temsiliyetinin sağlandığı güçlü bir heyetin oluşması. Henüz komisyonda bu konu konuşulmamış. Komisyon üyeleri kendi aralarında, kulislerde ve bizim aramızdaki müzakerelerde bu konu görüşülüyor. Ama bir takvim belirlenmiş değil. Temennimiz bir kereye mahsus değil, düzenli bir trafik ve müzakere mümkün olabilir.”