DEM Partili Pervin Buldan İmralı'ya gitti

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DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan İle Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt ziyaretle ilgili detayları aktardı. Alyurt, "Pervin Buldan ile Özgür Erol'un İmralı Adası'na doğru yola çıkmış olduğunu belirtmiş olalım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye çağrısı üzerine başlatılan bir süreçten bahsediyoruz. İmralı'ya üçüncü ziyaretin ardından Öcalan tarafından fesih çağrısı yapılmıştı terör örgütü PKK'ya. Çağrının ardından terör örgütü fesih ve silah bırakma sürecini duyurmuştu. Bugün Buldan ve Erol'un ziyaret için yola çıkmaları fesih kararının ardından yapılan ilk ziyaret olarak dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik birimlerinin süreci yakından takip edeceğini söylemişti. Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti görüşmeler gerçekleştirmişti. Bugün de önemli bir gelişme yaşandı ve bugünkü ziyaret ile bu süreçte İmralı Adası'na yapılan 5. ziyaret olmuş oldu." ifadelerini kullandı.

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