×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Partili Pervin Buldan İmralı'ya gitti

Güncelleme Tarihi:

#DEM PARTİ#TERÖR#PKK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 12:46

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı. Ziyaret PKK'nın fesih kararının açıklanmasının ardından yapılan ilk ziyaret olarak dikkat çekti.

Haberin Devamı

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan İle Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt ziyaretle ilgili detayları aktardı. Alyurt, "Pervin Buldan ile Özgür Erol'un İmralı Adası'na doğru yola çıkmış olduğunu belirtmiş olalım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye çağrısı üzerine başlatılan bir süreçten bahsediyoruz. İmralı'ya üçüncü ziyaretin ardından Öcalan tarafından fesih çağrısı yapılmıştı terör örgütü PKK'ya. Çağrının ardından terör örgütü fesih ve silah bırakma sürecini duyurmuştu. Bugün Buldan ve Erol'un ziyaret için yola çıkmaları fesih kararının ardından yapılan ilk ziyaret olarak dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik birimlerinin süreci yakından takip edeceğini söylemişti. Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti görüşmeler gerçekleştirmişti.  Bugün de önemli bir  gelişme yaşandı ve bugünkü ziyaret ile bu süreçte İmralı Adası'na yapılan 5. ziyaret olmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınDaha önceki süreçlerden farkı neDaha önceki süreçlerden farkı ne?Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınPKK kendini feshetti... Yarım asırlık terör belasında sona gelindiPKK kendini feshetti... Yarım asırlık terör belasında sona gelindiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM PARTİ#TERÖR#PKK

BAKMADAN GEÇME!