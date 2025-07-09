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DEM Parti'li Gergerlioğlu: PKK, 11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacak

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#DEM Parti#Ömer Faruk Gergerlioğlu#PKK
DEM Partili Gergerlioğlu: PKK, 11 Temmuzda Irakın Süleymaniye kentinde silah bırakacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 12:31

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "PKK, 11 Temmuz Cuma günü Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacak." dedi.

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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de gelecek günlerde önemli bir sürecin başlangıcının yaşanacağını kaydetti.

"PKK, 11 Temmuz Cuma günü Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacak" ifadesini kullanan Gergerlioğlu, bunun, önemli ve tarihi bir gün olacağını söyledi. Gergerlioğlu, "Sürecin yürümesi için bir önemli adım atılacak. Töreni yüzlerce gazeteci, sivil toplum aktivisti takip edecek; dünyanın gözü burada olacak." sözlerini sarf etti.

DEM Parti'li Gergerlioğlu, terör örgütünün silah bırakma sürecinin ardından vakit kaybetmeden TBMM'de kurulması planlanan komisyonun çalışmalarına başlamasını beklediklerini dile getirdi.

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#DEM Parti#Ömer Faruk Gergerlioğlu#PKK

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