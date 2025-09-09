×
DEM Parti’li Doğan: Önümüzdeki hafta heyet, İmralı Adası'nı ziyaret edecek

Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 13:54

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Önümüzdeki hafta Eş Genel Başkanlarımızdan oluşan bir heyet, İmralı Adası'nı ziyaret edecek. Bunun planlamasını yapıyoruz." dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) alınan kararlar ve gündeme ilişkin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul İl Başkanlığının 38. Kongresi'nin iptalinin ve ardından kayyum atanmasının hukuk dışı olduğunu savundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Doğan, DEM Parti'nin Meclis'te kurulan komisyonu çok önemsediğini dile getirdi.

DEM Parti'nin İmralı ziyareti hakkında bilgi veren Doğan, "Önümüzdeki hafta Eş Genel Başkanlarımızdan oluşan bir heyet, İmralı Adası'nı ziyaret edecek. Bunun planlamasını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

#DEM Parti#İmralı Adası#Abdullah Öcalan

