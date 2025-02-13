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DEM Parti'li Buldan'dan Demirtaş'a ziyaret

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#DEM Parti#Pervin Buldan#Selahattin Demirtaş
DEM Partili Buldandan Demirtaşa ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 15:56

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Diyarbakır Milletvekili Selçuk Mızraklı'yı cezaevinde ziyaret etti.

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DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etmiştir. Buldan, çözüm arayışlarına ilişkin gelinen son aşama konusunda Demirtaş ve Mızraklı'yı bilgilendirmiş, bir kez daha görüş ve önerilerini almıştır. Demirtaş ve Mızraklı, bütün güçleriyle sürece destek vermeye devam edeceklerini belirterek, halkımıza selam ve sevgilerini iletmiştir" denildi.

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#DEM Parti#Pervin Buldan#Selahattin Demirtaş

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