DEM Partili başkana gözaltı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ile meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun’a aykırılık’, ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlarından polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü.

TEPKİLER: MESELELERİ ÇÖZMEZ

-DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin’in Akdeniz ilçesinde gözaltına alınmasının yürüyen sürece zarar verdiğini belirtti. Bakırhan gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

“Eş genel başkanlarımız sabahın 04.00’ünde gözaltına alınıyor, belediyede arama yapıyorlar. Kimin bu tartışma sürecinin bir sürece evrilmemesini istediğini bu Akdeniz Belediyemize dönük bu operasyondan görüyoruz. Bir taraftan bir barışma süreci yaşanacak, diğer taraftan operasyonlar yapılacak, belediye eş başkanlarımız gözaltına alınacak. Bu yoldan onları vazgeçmeye çağırıyoruz. Bu yol yol değil, bu meseleleri çözmez. Biz bu kayyumcu anlayıştan, operasyonlardan yılmayan bir gelenekten geliyoruz.”

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-CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanması demokrasiye, halkın iradesine vurulan bir darbedir. İktidarın sandıkta kazanamadığı belediyeleri masa başında gasp etmesini, kayyum zorbalığını reddediyoruz” dedi.

-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gözaltı kararını “Bizim yıllardır söylediğimiz bir şey var. Bir eli silahta bir eli sandıkta siyaset olmaz. Dünyanın hiçbir demokrasisi, sandığın silah yoluyla vesayet altına alınmasına müsaade etmez” diye değerlendirdi.

-DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit de “Çözüme dair umudun pekiştiği bir zaman diliminde kayyuma gidecek bir yolu açarsanız, hiçbir şey olamadan oradaki belediye eşbaşkanlarını gözaltına alırsanız, niyetin sarih olduğuna dair kuşkularımız derinleşir. Hem kayyum hem çözüm nasıl olacak” dedi.