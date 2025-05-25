DEM Partili Bakırhan: Muhataba biz karar vermedik

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Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen Yeşil Sol Parti Kongresi’nde konuşan Bakırhan, şunları söyledi: “Öcalan’ın yaptığı çağrıyla bir kapı aralandı. Bu kapıya soru işaretleri ile bakanlar olabilir. Biz muhatabımızı kendimiz yaratmıyoruz, bir muhatap var ve kimin olacağına biz karar vermedik. Aksine mevcut muhataba da en direngen mücadeleyi veren biziz. Biz iktidar karşıtı mücadelede Türkiye’de örnek bir mücadele sergiledik. Kimse halkların, emekçilerin, Kürtlerin, Alevilerin çıkarını kimsenin bireysel ikbaline, geleceğine peşkeş çekmez.”