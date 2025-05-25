×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Partili Bakırhan: Muhataba biz karar vermedik

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Yeşil Sol Parti Kongresi
DEM Partili Bakırhan: Muhataba biz karar vermedik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Barışa aralanan kapıya soru işaretleri ile bakanlar olabilir. Bir muhatap var ve kimin olacağına biz karar vermedik. Aksine mevcut muhataba da en direngen mücadeleyi veren biziz” dedi.

Haberin Devamı

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen Yeşil Sol Parti Kongresi’nde konuşan Bakırhan,  şunları söyledi: “Öcalan’ın yaptığı çağrıyla bir kapı aralandı. Bu kapıya soru işaretleri ile bakanlar olabilir. Biz muhatabımızı kendimiz yaratmıyoruz, bir muhatap var ve kimin olacağına biz karar vermedik. Aksine mevcut muhataba da en direngen mücadeleyi veren biziz. Biz iktidar karşıtı mücadelede Türkiye’de örnek bir mücadele sergiledik. Kimse halkların, emekçilerin, Kürtlerin, Alevilerin çıkarını kimsenin bireysel ikbaline, geleceğine peşkeş çekmez.”  

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Yeşil Sol Parti Kongresi

BAKMADAN GEÇME!