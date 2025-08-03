DEM Partili Bakırhan: Komisyon yaraları sarmalı

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Sivil toplum örgütü temsilcileriyle düzenledikleri toplantının açılışında konuşan Bakırhan şunları söyledi:

“35 yıldır siyasi tarihimizin en zor dönemlerden birini yaşıyoruz. Muhalefet etmek kolaydır, iktidar seviciliği yapmak da kolaydır ama barışı kurmak çok hassas bir dile ihtiyaç duyuyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Biz ‘barış’ diyoruz, onlar ‘Terörsüz Türkiye’ diyor. Barış mı, Terörsüz Türkiye mi, ikisi aynı mı? Vatandaş ikisi arasındaki makasın çok farklı olduğunu görüyor. Barışın dili birlikte yaşam sözleşmesidir, dilimiz de buna uygun olmalıdır. Bu komisyonun görevi geçmişin yaralarını sarmak olmalıdır. Bugünün güvenini inşa etmek zorundadır ve geleceğin ortak vizyonunu da çizmek durumundadır. Komisyon bunu başarırsa 86 milyon kazanır, demokrasi kazanır. Bizim oradaki arkadaşlarımız tam da dediğimiz komisyon tarifine uygun yaklaşım içerisinde olacaklar. Barışı sahiplenmek gerekiyor. Bu mesele Meclis’teki bir komisyona sıkıştırılacak bir mesele değil. Mesele sadece Kürt sorununun demokratik çözümü değil, Türkiye’nin demokratikleştirilmesidir, ekonomide adalettir. Sivil toplum izleyici değil, bizzat bu işin temel yürütücülerinden olmalı.”