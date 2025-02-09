DEM Partili Bakırhan: Bu ele vuran kaybeder

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DEM Parti Mardin İl Teşkilatı, 2’nci Olağan Kongresi’nde konuşan Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, özetle şunları söyledi: “1 Ekim’de Kürt sorunu tekrar Türkiye’nin gündemine girdi. Öcalan ile görüşmelerin kapısı aralandı. Bu tartışmaların bir çözüm sürecine evrilmesi, onurlu bir barışa evrilmesi için yine vazgeçmeyecek, birlikte olacak, direnecek, mücadele edecek ve onurlu bir barışı sağlayacağız. Bu eli tutanlar kazanır, Türkiye’nin demokratikleşmesini sağlar, ekonomik, eşitlik ve adaletin sağlanmasına sebebiyet verir. Bu el, Türkiye’nin geleceğidir. Bu ele vuranlar kaybeder.

BU FIRSAT HER GÜN GELMEZ

Şimdi top hükümettedir. ‘Bu fırsatı değerlendirin’ diyoruz. Bu önemli bir fırsat, her gün gelmeyen bir fırsattır. 100 yıllık bir sorunun baş müzakerecisi, 12 metrekarelik bir hücrede nasıl kendi rolünü oynayacak? O hücrenin kapılarının açılması gerekiyor. Müzakere yapacağı koşulların oluşturulması gerekiyor. Kendi örgütüyle, arkadaşlarıyla görüşmenin zemini yaratılmalıdır. Kendi partisiyle doğrudan temas kurmalıdır.”