DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum: SarÄ±yÄ±ldÄ±z yerine Kaymakam Åžener atandÄ±

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Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 10 Ocak'ta Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Akdeniz Belediye BaÅŸkanÄ± SarÄ±yÄ±ldÄ±z, Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Meclis Ãœyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis Ã¼yeleri Ã–zgÃ¼r Ã‡aÄŸlar, Neslihan OruÃ§, Yakup DanÄ±ÅŸ ve Hikmet BakÄ±rhan'Ä±n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, adliyeye sevk edildi.

SavcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine Ã§Ä±karÄ±lan SarÄ±yÄ±ldÄ±z ile Arslan, Ã‡aÄŸlar, OruÃ§ ve BakÄ±rhan tutuklandÄ±, DanÄ±ÅŸ ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma", "TerÃ¶rizmin FinansmanÄ±nÄ±n Ã–nlenmesi HakkÄ±nda Kanunu'na aykÄ±rÄ±lÄ±k" ve "2911 SayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu'na muhalefet" suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸleyenlere yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada, Akdeniz Belediye BaÅŸkanÄ± HoÅŸyar SarÄ±yÄ±ldÄ±z ile 5 belediye meclis Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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