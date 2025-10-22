×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Parti’den tezkere çıkışı

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Terörle Mücadele#Sınır Ötesi Operasyon
DEM Parti’den tezkere çıkışı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 22 Ekim 2024’te MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin yıldönümünde “Fesih kararı alan PKK’ya ve Suriye’nin önemli siyasi aktörlerinden PYD’ye karşı ilk defa 3 yılı kapsayan sınır ötesi operasyon tezkeresi Meclis’e sunuldu.

Haberin Devamı

Tezkere siyaseti, 27 Şubat ruhuna uymaz. Eller namluda barış olmaz” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Hatimoğulları sürece ilişkin, “İktidar ve devlet, yasal düzenlemeler başta olmak üzere somut adımlar evresine ivedilikle girmelidir” diye konuştu.         

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#Terörle Mücadele#Sınır Ötesi Operasyon

BAKMADAN GEÇME!