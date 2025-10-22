DEM Parti’den tezkere çıkışı

ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 07:00
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 22 Ekim 2024’te MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin yıldönümünde “Fesih kararı alan PKK’ya ve Suriye’nin önemli siyasi aktörlerinden PYD’ye karşı ilk defa 3 yılı kapsayan sınır ötesi operasyon tezkeresi Meclis’e sunuldu.
Tezkere siyaseti, 27 Şubat ruhuna uymaz. Eller namluda barış olmaz” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Hatimoğulları sürece ilişkin, “İktidar ve devlet, yasal düzenlemeler başta olmak üzere somut adımlar evresine ivedilikle girmelidir” diye konuştu.