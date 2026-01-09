×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Parti’den Suriye tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Suriye Operasyonu#PKK/SDG
DEM Parti’den Suriye tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2026 07:00

DEM Parti grubu, Suriye ordusunun Halep’te PKK/SDG yapılarına yönelik operasyonuna Meclis’te protesto eylemiyle tepki gösterdi.

Haberin Devamı

TBMM Basın Kapısı önünde toplanan DEM Parti milletvekilleri, ellerinde taşıdıkları dövizlerle operasyonların durdurulmasını istedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli,“Bu tehdit IŞİD tehdididir, IŞİD zihniyetidir. Hem Türkiye’yi hem de bütün ülkeleri bu konuda sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bu saldırıların mutlaka durdurulması gerekir. Garantör devletler inisiyatif almalı, sesini yükseltmelidir. 10 Mart Mutabakatı bozulmadı, sadece mutabakatın ilerlemesinde sorunlar yaşanıyor. Bu konuda SDG de üzerine düşeni yapıyor” dedi.

‘SDG ÇEKİLDİ’ İDDİASI

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de “Neymiş efendim orada SDG varmış. 1 Nisan anlaşması nedeniyle oradan askeri güçlerin çekildiğini bütün dünya kamuoyu da bütün Suriyeliler de gayet iyi biliyorlar. Bugün katliamın gerekçesi yapılan bir askeri yapının olmadığını bizzat oraya saldıranlar biliyorlar” diye konuştu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#Suriye Operasyonu#PKK/SDG

BAKMADAN GEÇME!