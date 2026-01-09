DEM Parti’den Suriye tepkisi

Haberin Devamı

TBMM Basın Kapısı önünde toplanan DEM Parti milletvekilleri, ellerinde taşıdıkları dövizlerle operasyonların durdurulmasını istedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli,“Bu tehdit IŞİD tehdididir, IŞİD zihniyetidir. Hem Türkiye’yi hem de bütün ülkeleri bu konuda sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bu saldırıların mutlaka durdurulması gerekir. Garantör devletler inisiyatif almalı, sesini yükseltmelidir. 10 Mart Mutabakatı bozulmadı, sadece mutabakatın ilerlemesinde sorunlar yaşanıyor. Bu konuda SDG de üzerine düşeni yapıyor” dedi.

‘SDG ÇEKİLDİ’ İDDİASI

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de “Neymiş efendim orada SDG varmış. 1 Nisan anlaşması nedeniyle oradan askeri güçlerin çekildiğini bütün dünya kamuoyu da bütün Suriyeliler de gayet iyi biliyorlar. Bugün katliamın gerekçesi yapılan bir askeri yapının olmadığını bizzat oraya saldıranlar biliyorlar” diye konuştu.