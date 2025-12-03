DEM Parti’den Özel’e Stockholm sendromu yanıtı

Haberin Devamı

Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan özetle şunları söyledi: “Bu süreç bizler açısından hiçbir partiye angaje olmak değildir. Ne başkalarının vagonu oluruz ne de çözümü erteleyenleri masum görürüz. Çözüm için sözler kurmak varken, ucuz polemikler ve anlamsız kavgalara başvurmak siyasetsizliktir. Böyle bir halkı sendromla itham etmek demokratik siyaset midir? Kürt halkına saygı duymak bu mudur Sayın Özel? Cellatları mezarlıklarımızdan, faili meçhullerimizden, yakılmış köylerimizden, direndiğimiz o zindanlardan çok iyi biliyoruz. Kimse bu hafızanın üzerine ucuz metaforlarla yaklaşmasın. Ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa büyük yanlış yapar. ‘Buradan iktidara yürürüm’ stratejisini düşünüyorsa büyük kaybeder.”

Haberin Devamı

ÖZEL’DEN DEM PARTİ’YE: ALINGANLIK GÖSTERMİŞLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Celladınıza âşık olmayın” sözlerine DEM Parti’den gelen tepkileri yanıtlarken “Alınganlık göstermişler. Canları sağ olsun” diye yanıt verdi. Özel, Nefes Gazetesi’ne yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben DEM Parti’yi doğrudan hedef almadım. Hangi siyasi parti olursa olsun diye başladım cümleme zaten. AK Parti’nin, MHP’nin Kürt seçmenlere neler yaptığını anımsattım sadece. Alınganlık göstermişler. Canları sağ olsun. Tülay Hanım’ın da dediği gibi muhalefet partisinin muhalefet partisiyle bu tür tartışmalar yaşamasını doğru bulmam. O nedenle bu tartışmayı sürdürecek değilim.”

HÜKÜMET PROGRAMI

Kurultaydan firesiz geçirdiği yeni parti yönetimiyle ilgili “Tecrübeli, yetkin ve derdimizi iyi anlatabilecek arkadaşlarla bugünden itibaren yola çıkıyoruz” diyen Özel, şöyle konuştu: “Biz de üç ay içinde hükümet programımızı hazırlayacağız. Bu zaman diliminde sekiz ayrı başlıkta somut vaatlerimizi duyuracağız. 2 milyon üyemize bunların anlatılması için görev tarif edeceğiz. Vaatlerimizi, yapacaklarımızı duymayan kalmayacak.” PM üyeliği için önceki kurultaylara göre daha az sayıda başvuru olmasıyla ilgili de “Sanırım Genel Başkan’ın 1333 oy aldığını gören arkadaşlar, ‘Bu koşullarda, bu genel başkanın anahtar listesini delemeyiz’ endişesiyle başvurmadılar” ifadelerini kullandı.