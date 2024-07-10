DEM Parti’den Özel’e eleştiri: Size mi kalmış arabuluculuk

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Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan özetle şunları söyledi: “‘Esed’ tekrar ‘Esad’ oldu. Hadi iktidarı anladık, şimdi bir de ana muhalefet partisinin başkanının da bu konuda iştahı kabarmış. Sayın Özgür Özel, ‘Erdoğan ile Esad arasında görüşmeyi sağlamak için arabulucu olabilirim’ diyor. Sayın Özel, Erdoğan ve Esad, Kürt karşıtlığı üzerinden bir ittifak yapmaya çalışıyor. Sen arabuluculukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Bunun size de Türkiye halklarına da bir yararı yok. Sizin yapacağınız tek şey Rojava ve Suriye’de insanların kendi geleceğini kendilerinin karar verebileceğini sağlayacak bir dış politikayı savunmaktır. Size mi kalmış arabuluculuk yapmak? Bu, CHP’ye de size de sizin önümüzdeki dönem yürüteceğiniz politikalara da uygun bir duruş değildir.”