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DEM Parti’den Özel’e eleştiri: Size mi kalmış arabuluculuk

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Özgür Özel
DEM Parti’den Özel’e eleştiri: Size mi kalmış arabuluculuk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye yönetimiyle Ankara arasında “arabuluculuk” önerisine tepki gösterdi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan özetle şunları söyledi: “‘Esed’ tekrar ‘Esad’ oldu. Hadi iktidarı anladık, şimdi bir de ana muhalefet partisinin başkanının da bu konuda iştahı kabarmış. Sayın Özgür Özel, ‘Erdoğan ile Esad arasında görüşmeyi sağlamak için arabulucu olabilirim’ diyor. Sayın Özel, Erdoğan ve Esad, Kürt karşıtlığı üzerinden bir ittifak yapmaya çalışıyor. Sen arabuluculukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Bunun size de Türkiye halklarına da bir yararı yok. Sizin yapacağınız tek şey Rojava ve Suriye’de insanların kendi geleceğini kendilerinin karar verebileceğini sağlayacak bir dış politikayı savunmaktır. Size mi kalmış arabuluculuk yapmak? Bu, CHP’ye de size de sizin önümüzdeki dönem yürüteceğiniz politikalara da uygun bir duruş değildir.”

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Özgür Özel

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