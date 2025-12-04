DEM Parti’den Öcalan mesajları

Haberin Devamı

DEM Parti, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Erol’dan oluşan İmralı Heyeti’nin önceki gün Öcalan ile 4 saat süren görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Öcalan’ın Meclis heyetine söylediği “darbe mekaniği” ifadesinin ayrıntılarına da yer verildi. DEM Parti’nin açıklaması özetle şöyle: “Görüşmede, TBMM komisyon görüşmesinin pozitif etki ve sonuçları karşılıklı değerlendirildi. Öcalan, yakın zamanda yoğunlaşan süreç karşıtı söylem ve çıkışlar hakkında geçmiş çözüm girişimlerine karşı geliştirilen sabotaj girişimlerini anımsattı. Bu süreçlerin tümünde karşılaşılan bir durum, bir habitus (içselleştirilmiş eğilimler) olarak darbe mekaniğine dikkat çekti. Bunun klasik bir darbe çalışması olarak değil, süreci ilerletmeye yönelik her adıma karşı bir hamle yapmak suretiyle kırılgan ve tehlikeli bir ortam yaratma çabası şeklinde anlaşılması gerektiğini vurguladı.”

KARARLI DURUŞ

Haberin Devamı

Heyet Öcalan’ın “İçinde bulunduğumuz geçiş sürecinde özgün ve bütüncül hukuka dayalı bir barış yasasının gerçekleşmesi ile siyasi şiddet ve demokrasi dışı müdahale olgusu Türkiye gündeminden çıkacaktır. 27 Şubat açıklamamız bu açıdan da yol gösterici bir programdır. Bu doğrultuda atılan adımların tümü, aldığımız sorumluluğun ve bu topraklarda kardeşçe birlikte yaşama hedefimizin açık ifadeleridir. Türkiye’de yönetim ve iktidar şansını doğru kullanmak isteyen her siyasal ve toplumsal kesimin siyasal sorunlara tutarlı yaklaşması ve demokratik çözüme ortak olması gerekir. Bu yönde ilerlemekte olan sürece dönük güçlü iradeye ve kararlı duruşa sahip olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim” sözlerini de aktardı.