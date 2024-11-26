×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Parti'den Öcalan ile görüşme başvurusu

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#İmralı#Öcalan
DEM Partiden Öcalan ile görüşme başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 13:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmasında "İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır" dedi. DEM Parti ise terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı.

Haberin Devamı

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Öcalan' çağrısı ile ilgili "22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınNe demişsek arkasındayız | Bahçeli: İmralı-Dem Grubu arasında yüz yüze temas gecikmemeli'Ne demişsek arkasındayız' | Bahçeli: İmralı-Dem Grubu arasında yüz yüze temas gecikmemeliHaberi görüntüle

AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞME

Bu açıklamanın ardından Bahçeli ile DEM Partili Ahmet Türk’ün görüşeceği iddia edildi. Bahçeli, görüşme iddialarına ilişkin, “Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz.” dedi.

DEM PARTİ'DEN BAŞVURU

DEM Parti’den yapılan son açıklamada ise terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’la görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldığı bildirildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#İmralı#Öcalan

BAKMADAN GEÇME!