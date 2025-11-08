DEM Parti’den komisyona İmralı çağrısı

Haberin Devamı

Doğan dün partisinin MYK toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Komisyon tarihsel önemde bir işlev üstlendi. Şimdi bunu, asıl dinlemeyi tamamladıktan sonra hazırlayacağı rapor ve yeni düzenleme teklifleri ve önerileriyle nihayete erdirebilir. Türkiye’den tüm güçlerini geri çekeceğini ifade etti örgüt. Günler geçti, iki hafta oldu; henüz tek somut adım atılmadı. Daha fazla ertelemek yerine söylenen sözlerin gereğini yerine getirmek gerekiyor. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey çok açık. Siyasetin cesur davranması ve cesur adımlar atmasıdır. İktidar partisi bu konudaki tutumunu herhangi bir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde net bir biçimde ifade etmeli, açıklamalı. Aksi, başka tartışmalara neden oluyor. Siyasi irade burada cesurca davranmaya dönük gayretini göstermeli. Şimdi artık Abdullah Öcalan’ı dinleme zamanı. Komisyon İmralı’da Öcalan’la görüşebilme cesaretini göstersin.”