DEM Parti'den İYİ Partili Arslan'ın iddialarına ilişkin açıklama: Paylaşılan sözde 'talep listesi' tamamen uydurmadır

DEM Parti'den, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bazı taleplerin gündeme getirildiğine" ilişkin iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

"GERÇEKLİKLE BAĞI OLMAYAN MAKSATLI YALANLAR"

TBMM'de kurulan komisyona ilişkin yürütülen tartışmalarda DEM Parti'ye yönelik maksatlı bir dezenformasyonun dolaşıma sokulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medya üzerinden kamuoyuna sunduğu iddialar, DEM Parti'nin Komisyon'da hiçbir zaman gündemine almadığı, gerçeklikle bağı olmayan maksatlı yalanlardır. Paylaşılan sözde 'talep listesi' tamamen uydurmadır; amacı toplumsal gerilimi tırmandırmak, toplumu birbirine düşürecek ortamı yaratmak ve Komisyon'un toplumda oluşan meşruiyetini zedelemektir.

"GERÇEK GÜNDEMİMİZ HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE KALICI BARIŞTIR"

Bu türden bayat, düşmanlık ve nefret söylemi yaratma amaçlı ve içi boş algı operasyonları, demokratik siyaseti gölgelemek, halkın gerçek gündemini perdelemek ve demokratik çözüm arayışlarını baltalamak için devreye konuluyor. Komisyon'un yapıcı çalışmaları, diyalog ruhu ve uzlaşma iradesi yerine, kasıtlı olarak üretilen sahte içerikler ve asparagas haberler öne çıkarılıyor. Bu tavır, yalnızca Meclis'in iradesine yönelik değil, aynı zamanda tüm toplumun ortak geleceğine karşı da ağır bir sorumsuzluk ve provokasyon örneğidir. 86 milyon yurttaşımız şunu bilmelidir. Bu manipülasyonların arkasındaki esas niyet, demokratik zeminleri zehirlemektir."

Açıklamada, DEM Parti'nin barıştan, eşitlikten, adaletten ve çoğulcu demokrasiden yana olan her adımın arkasında durmaya devam edeceği vurgulanarak, "Yalanlarla örülü sahte gündemlerle yolumuzu kesmeye çalışanlar, tarih karşısında barışa kurulan pusularla anılacaktır. Gerçek gündemimiz halkların kardeşliği ve kalıcı barıştır. Hiçbir gücün suni polemiklerle, algı operasyonlarıyla bu yolda ilerleyişimizi gölgeleyemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Her tür provokasyonu ve nefret dilini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.