DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama

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DEM Parti’den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başta olmak üzere tüm milletvekilleri PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Adalet Bakanlığı’nın Buldan ve Önder’e izin vermesinde, ağırlıkla Öcalan’ın tercihinin etkili olduğu belirtildi. İki vekil çözüm sürecini yürüten heyetlerde görev almışlardı. Önder ile Buldan, dün İmralı Adası’na gidip Öcalan ile görüştü. Öcalan ile en son görüşmeyi eski HDP’lilerden oluşan heyet 5 Nisan 2015’te yapmıştı.

Gözden Kaçmasın DEM Partililer İmralı’ya gitti Haberi görüntüle

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

DEM Parti, dün gerçekleşen İmralı ziyaretinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk" denildi.

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Lideri Bahçeli,1 Ekim’de yasama yılı açılışında DEM Parti Başkanları’yla el sıkışmış ve sonraki günlerde Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya silah bırakması çağrısı yapmasını istemişti. Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Milletvekili Ömer Öcalan adaya giderek amcasıyla görüşmüştü. Bahçeli, daha sonra DEM Partili yetkililer ile Öcalan arasında temas kurulmasını istemişti.