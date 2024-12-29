×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#İmralı#Ziyaret
DEM Partiden İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 11:13

DEM Parti, dün gerçekleşen İmralı ziyaretinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk" denildi.

Haberin Devamı

DEM Parti’den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başta olmak üzere tüm milletvekilleri PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Adalet Bakanlığı’nın Buldan ve Önder’e izin vermesinde, ağırlıkla Öcalan’ın tercihinin etkili olduğu belirtildi. İki vekil çözüm sürecini yürüten heyetlerde görev almışlardı. Önder ile Buldan, dün İmralı Adası’na gidip Öcalan ile görüştü. Öcalan ile en son görüşmeyi eski HDP’lilerden oluşan heyet 5 Nisan 2015’te yapmıştı.

Gözden KaçmasınDEM Partililer İmralı’ya gittiDEM Partililer İmralı’ya gittiHaberi görüntüle

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

DEM Parti, dün gerçekleşen İmralı ziyaretinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk" denildi.

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Lideri Bahçeli,1 Ekim’de yasama yılı açılışında DEM Parti Başkanları’yla el sıkışmış ve sonraki günlerde Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya silah bırakması çağrısı yapmasını istemişti. Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Milletvekili Ömer Öcalan adaya giderek amcasıyla görüşmüştü. Bahçeli, daha sonra DEM Partili yetkililer ile Öcalan arasında temas kurulmasını istemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#İmralı#Ziyaret

BAKMADAN GEÇME!