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DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#İmralı#Abdullah Öcalan
DEM Partiden İmralı ziyareti sonrası açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 09:26

DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile dün İmralı'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

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DEM Parti heyetinden yapılan yazılı açıklamada, heyet olarak İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile 3,5 saat süren görüşme gerçekleştirildiği belirtilerek, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. 11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı" denildi.

Öcalan'ın da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirttiği, TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladığı aktarıldı.

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#DEM Parti#İmralı#Abdullah Öcalan

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