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DEM Parti’den İmralı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Öcalan#İmralı
DEM Parti’den İmralı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 07:00

DEM Parti İmralı Heyeti, önceki gün İmralı Adası’nda görüştükleri Öcalan’ın yeni mesajını aktardı.

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Heyetin aktardığına göre Öcalan açıklamasında özetle şunları söyledi:

“Barış ve Demokratik Toplum Süreci, tarihi sorumlulukların gecikmeden yerine getirilmesini gerektiren bir aşamada. Yasanın çıkmasından sonraki dönemde bu sorumluluk çerçevesinde karşılıklı pratik adımların atılması ve kurulların aktif olarak çalışmaya başlaması büyük önem taşıyor. Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder. Türkiye’nin önünde tarihsel bir fırsat bulunmaktadır. Herkesin bu bilinçle hareket etmesini bekliyorum.”

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#DEM Parti#Öcalan#İmralı

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