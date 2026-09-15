DEM Parti’den İmralı mesajı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Heyetin aktardığına göre Öcalan açıklamasında özetle şunları söyledi:

“Barış ve Demokratik Toplum Süreci, tarihi sorumlulukların gecikmeden yerine getirilmesini gerektiren bir aşamada. Yasanın çıkmasından sonraki dönemde bu sorumluluk çerçevesinde karşılıklı pratik adımların atılması ve kurulların aktif olarak çalışmaya başlaması büyük önem taşıyor. Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder. Türkiye’nin önünde tarihsel bir fırsat bulunmaktadır. Herkesin bu bilinçle hareket etmesini bekliyorum.”