DEM Parti'den İmralı görüşmesi açıklaması

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, dün terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüştü. Partiden görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile 3,5 saate yakın görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. Öcalan'ın, 1 yıl önce başlayan süreç ile çatışmasızlığın hüküm sürdüğünü ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini, bunda rol oynayan herkesin büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu belirttiğine yer verildi.

Öcalan'ın ayrıca 'Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır' diyerek, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınmasını önerdiği bildirildi.

Öcalan'ın, '27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız' dediği, gelinen aşamada hukuksal gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu belirttiği aktarıldı.

Ayrıca Cumhuriyetin yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade ettiği de belirtildi.