DEM Parti’den ‘evlilik’ tepkisi

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Partinin açıklamasında, Öcalan’ın umut hakkını aldıktan sonra evlenmek istediğine yönelik iddialara gönderme yapılarak, şöyle denildi:

BASİT MAGAZİN

“DEM Parti heyetinin Öcalan ile yaptığı görüşme kamuoyunda iyimser bir hava oluşturdu. Çözüm ihtimalinin kendisi bile toplumda rahatlama yarattı, umutların yeşermesine neden oldu. Bütün yapıcı yaklaşımlarına ve çabalarına rağmen partimize ve değerlerine hakaret edenler, her gün halkları tehdit edenler, en büyük çözüm ve süreç karşıtıdır. Süreci yalan ve basit magazine indirgeyenlerin, bu konuda uydurulan yalanlara iman edip ısrarla dolaşıma sokanların amacı, Öcalan’ın ideolojik ve politik kimliğine saldırmaktır.”

HEYET YARIN EDİRNE’DE

DEM Parti İmralı heyeti, yarın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde, pazar günü de eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı Kandıra Cezaevi’nde ziyaret edecek.