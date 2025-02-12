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DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#DEM Parti#DEM
DEM Partiden Devlet Bahçeliye geçmiş olsun telefonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 17:59

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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DEM Parti Eş Genel Bakanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye telefon açarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakırhan, Bahçeli'ye "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var." dedi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.

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#Devlet Bahçeli#DEM Parti#DEM

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