DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

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DEM Parti Eş Genel Bakanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye telefon açarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakırhan, Bahçeli'ye "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var." dedi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.