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DEM Parti’den Demirtaş’a ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Selahattin Demirtaş
DEM Parti’den Demirtaş’a ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

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Yaklaşık 3.5 saat süren ziyaretin ardından yapılan açıklamada Bakırhan, “Bu süreci destekliyorlar. Bu sürecin onurlu bir barışla, çözümle taçlanmasını umut ediyorlar. Çok kıymetli önerilerde bulundular. Bu sürecin ilerlemesi için de üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceklerini belirttiler” dedi. Hatimoğulları da “Barış ve demokratik toplum çağrısının kısa bir zaman içerisinde sonuca varabilmesi için en güçlü şekilde desteklerini sunduklarını ve sahiplenen, arkasında duran bir yerde olduklarını ifade ettiler” diye konuştu.

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Selahattin Demirtaş

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