DEM Parti’den Demirtaş’a ziyaret

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Yaklaşık 3.5 saat süren ziyaretin ardından yapılan açıklamada Bakırhan, “Bu süreci destekliyorlar. Bu sürecin onurlu bir barışla, çözümle taçlanmasını umut ediyorlar. Çok kıymetli önerilerde bulundular. Bu sürecin ilerlemesi için de üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceklerini belirttiler” dedi. Hatimoğulları da “Barış ve demokratik toplum çağrısının kısa bir zaman içerisinde sonuca varabilmesi için en güçlü şekilde desteklerini sunduklarını ve sahiplenen, arkasında duran bir yerde olduklarını ifade ettiler” diye konuştu.