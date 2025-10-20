×
DEM Parti’den Demirtaş ziyareti

Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları, dün Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından Bakırhan ve Hatimoğulları cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

Tülay Hatimoğuları, Demirtaş ve Mızraklı’nın sağlık durumlarının son derece iyi olduğunu belirterek, “10 yılı geride bıraktık, 10’uncu yılına girecekler tutukluluklarının ve ortada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) büyük dairenin kararı olmasına rağmen hâlâ içerideler. Bunun hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Taraf bir ülke olarak AİHM kararlarının uygulanmaması uluslararası hukuku tanımamak anlamına gelir” dedi. Hatimoğulları, Demirtaş ve Mızraklı’nın barış sürecini sonuna kadar desteklediklerini belirttiklerini söyledi. Hatimoğulları, “Selahattin Demirtaş ısrarla elbette yaptığı en temel vurgu bu görüşmemizde, barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından atılacak olumlu adımların, ilerletici adımların ve yasa yapma süreçlerinin hızlanması” diye konuştu. Tuncer Bakırhan da Türkiye’nin yeni bir sürece girdiğini dile getirerek, “Yeni bir sürece girdik, yeni bir sürecin tartışmalarını yürütüyoruz. Suçsuz insanlar, 10 yıldır içeride kalan insanlar özgür olmayacaksa biz bu sürece güveni, desteği nasıl toparlayacağız? Dolayısıyla suçsuzlukları mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş başta Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani kumpas davasındaki yoldaşlarımızın bir an önce artık bırakılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.   

 

