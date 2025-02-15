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DEM Parti’den ‘çözüm’ bildirgesi

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#DEM Parti#Türkiye#Ortadoğu
DEM Parti’den ‘çözüm’ bildirgesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 07:00

DEM Parti Parti Meclisi (PM), hafta içi yaptığı değerlendirmelerin ardından “Barışın ve demokratik çözümün ana ekseni: Birlikte eşit yaşam ve yeni bir toplumsal sözleşme” başlığıyla dört maddelik “çözüm” bildirgesi yayınladı.

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Bildirgede özetle şunlar kaydedildi: “Barış ve demokratik çözümün ana konuları şunlardır: Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması, toplumun barış ve demokratikleşme sürecine dair gelişmeleri doğrudan öğrenmesi, onurlu bir barışın sağlanması açısından hayati bir öneme sahiptir. Demokratik Yeni Bir Toplumsal Sözleşme: Kürt halkının demokratik ve siyasi haklarının anayasal güvence altına alınması sağlanmalı.

Türkiye’de herkes, eşit haklara sahip yurttaşlar olarak ortak bir geleceği birlikte inşa etme hakkına sahiptir. Kürtler, Türkler, Araplar, Ermeniler, Süryaniler, Romanlar; Sünniler, Aleviler, Ezidîler, Hıristiyanlar, Museviler ve diğer tüm halklar, inançlar ve kimlikler hiçbir ayrımcılığa uğramadan, anadilinde eğitim ve kültürel haklar başta, tüm demokratik haklara sahip olmalıdır. Türkiye, Ortadoğu’da savaş yerine barış politikalarını benimsemeli.” 

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#DEM Parti#Türkiye#Ortadoğu

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