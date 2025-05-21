DEM Parti’den CHP’ye ziyaret... Özel: Komisyon fikrinin ilk savunucusuyuz

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CHP Lideri Özgür Özel, dün kendisini ziyaret eden DEM Parti yöneticileriyle görüşmesinin ardından gazetecilerin soruları üzerine şu açıklamaları yaptı:

“(HSK üye seçimi) HSK ile ilgili mesele tam bir hukuksuzluk meselesi. Anayasa Mahkemesi’ne bugün HSK seçimi sonlandığında, yarın başvurup yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağız. Anayasa diyor ki ‘İlk turda nitelikli çoğunluk aranır. İkinci turda daha düşük bir nitelikli çoğunluk aranır. Bunlar sağlanamazsa üçüncü turda en çok oyu almış adaylar arasında kura çekilir’ diyor. Olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek, yani ilk iki turda nitelikli çoğunluğu sağlayamayan AKP, üçüncü turda olmayan bir oylama icat edip, kendi MHP ile birlikte 30 olan oyunu 15-15 ikiye bölüp, kuraya girecek iki adayı da AKP’ye yakın, onların desteklediği adaylara dönüştürmeye çalışacak bir cüretkârlık, bir tenezzül, bir yankesicilik teşebbüsü...

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KOMİSYONUN İLK SAVUNUCUSUYUZ

CHP olarak biz bu komisyon fikrinin sahibiyiz, ilk savunucusuyuz, hep savunucusuyuz. Burada doğru yöntem (TBMM Başkanı) Numan Bey’in kendi görevi gereği, partilerin genel başkanlarını bir toplantıya çağırması ve partilerin görüşlerini alması. Bu görüşler doğrultusunda bir uzlaşmaya varılarak, kaç kişilik bir komisyon, ne şekilde oluşacak belirlenmesi. Toplumsal mutabakat deniyorsa, o salt çoğunlukla olmaz. Salt çoğunluk dediği ‘Gelin konuşun, biz AKP ile anlaştık. Ne dersek o’ olur. Bu olmaz. Mutabakat aranıyorsa, nitelikli çoğunlukla aranması lazım. Tabii bizim komisyon yaklaşımımızda başta şehit aileleri ve gazilerin o komisyona dahil edilmesi, dinlenmesi, yaşanan süreçten zarar gören herkesin, gelip bu komisyonda duygusunu, düşüncesini, talebini, önerisini dile getirmesi lazım.

BİRBİRİMİZİ KANDIRMAYALIM

Devlet neredeyse bir yıldır bu görüşmeleri yapmış, Anayasa Mahkemesi üyeleri yüksek yargıdan görevlendirmelerle masalar kurmuş. Bir takım çalışmalar yapmış. Şimdi bunları yokmuş gibi davranıp birbirimizi kandırmayalım. Bunlar var, ha beyefendiler şundan yararlanmak istiyorlar, şunu söylemek istiyorlar. ‘Ya PKK kayıtsız şartsız silah bırakacak, hiçbir şey olmayacak.’ Belli bunlar konuşulmuş. Burada artık şeffaflığa ihtiyaç var.” (ANKARA)

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BU MU TURPUN BÜYÜĞÜ

ÖZEL, İBB’ye yönelik dünkü jandarma operasyonu için şöyle konuştu: “İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Bunu nasıl yorumlamalı?’ diye sorduk. Cevap şudur; ‘Polisi mi kullanacak, jandarmayı mı kullanacak savcılık karar veriyor. Savcılık böyle bir karar vermiş. Bu yoğunluklar düşünülerek olmuş olabilir, gizlilik düşünülerek olmuş olabilir’ diye anlatıyorlar. Ama bir büyük ayıpla başladı bu sabah. Savcılıktan iki sayfa bir bilgi yollandı gazetecilere. Resmi bilgi değil. İçinde dedikodu var; o onun sevgilisiymiş, bu bunun bilmem nesiymiş. Ya bu kadar ayağa düşürmeyin hukuk devletini kardeşim. Buna mı kaldınız, buna mı düştünüz be kardeşim? Bu mu turpun büyüğü?”

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-DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmenin ardından Özel, Eş Genel Başkanları makam araçlarına kadar uğurladı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)