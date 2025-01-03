DEM Parti’den Bahçeli’ye tarihi ziyaret

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İMRALI Cezaevi’nde terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan ile 3 saat görüşen DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, eski milletvekili ve görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü de heyete alarak tura çıktılar. DEM Parti heyeti dün önce Kurtulmuş, ardından da Bahçeli ile bir araya geldi. Önder, İmralı’daki görüşmenin notlarını içeren bir dosyayı da ziyaretlerde yanında bulundurdu.

ÖNERİLERİNİ DİNLEDİK

Önder, Kurtulmuş ile 50 dakikalık görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Numan Kurtulmuş Bey’i yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik, bir genel değerlendirme yaptık. İyi geçti, umutluyuz tabii ki” dedi. Görüşmelerin içeriğine yönelik sorular karşısında Önder, “Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra nihai olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız. Onun için şimdi herhangi bir soru cevaba giremiyoruz; bizi anlayışla karşılayacağınızı ümit ediyoruz” diye konuştu.

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Kurtulmuş’un kabulü, TBMM’nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

MHP’DE 40 DAKİKA

Bahçeli ise konuk heyeti makam odasının kapısında karşıladı ve ilk olarak Ahmet Türk’ün elini sıktı. 40 dakikalık görüşmenin ardından Bahçeli ve kurmayları, DEM Parti heyetini karşılamada olduğu gibi kapıya kadar çıkarak uğurladı. Ziyaretleri için teşekkür ederken konuklarıyla samimi bir izlenim veren Bahçeli, makamına geçmeden önce nezaket gösterip, heyet koridordan uzaklaşana kadar bekledi. Tarihi görüşmeye yoğun ilgi gösteren habercilere açıklama yapılmadı. Türk’ün Bahçeli’ye tesbih hediye ettiği bilgisi de verildi.

GENİŞ AÇIKLAMA DAHA SONRA

DEM Parti heyeti pazartesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve AK Parti yönetimiyle bir araya gelecek. Önder, Meclis’teki tüm partilerin liderleriyle görüşmelerini gelecek hafta tamamlayacaklarını belirtti. Önder, AK Parti ile görüşmenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la olup olmayacağı konusunun temaslarda netleşeceğini vurguladı. DEM Parti heyeti, parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra sivil toplum kuruluşları, sendikalar, emek ve meslek örgütlerinin yöneticilerini ziyaret edecek. DEM Parti’den yapılan açıklamada tüm ziyaretlerin ardından kamuoyuna geniş bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

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İmralı ziyaretinin ardından partilerle diyalog sürecini başlatan DEM Parti kurmayları dün önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ’yi TBMM’deki makamlarında ziyaret etti. Bahçeli, DEM Parti heyetini makamının girişinde karşıladı ve tek tek tokalaştı. Görüşmenin ardından Bahçeli heyeti kapıya kadar uğurladı.

YAYMAN: ŞUBATTA SİLAH BIRAKILIR

- AK Parti Hatay Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, görüşmelere ilişkin “Sayın Bahçeli’nin başlattığı sürece bugünden bakıldığında nasıl bir devlet aklının olduğunu hep beraber görmekteyiz. Ben şubat ayının içerisinde artık Türkiye’de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye’de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini düşünüyorum” dedi. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç da “2013-2015’ten herkes ders çıkardı. Biz kendi adımıza dersler çıkardık. Çok büyük ihtimalle İmralı da dersler çıkarıp değerlendirmiştir. Dolayısıyla herkes daha dikkatli adımlarla elinden geleni yapacaktır” dedi.