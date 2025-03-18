DEM Parti’den AK Parti ve MHP’ye ziyaret... Kurmaylar zirvesi

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti’nden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit dün Meclis’te AK Parti ve MHP Grup Başkanlıklarını ziyaret etti. DEM Parti heyetini MHP’de Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve Faruk Aksu ağırladı. MHP’den grup başkanvekillerinin bulunmadığı görüşmeyi Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye yakın Genel Merkez kadrosu gerçekleştirdi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından MHP’li Yalçın, “MHP olarak biz bir açıklama yapmayacağız. Ancak şunu bilmenizi isterim çok faydalı bir görüşme oldu” dedi. Hatimoğulları da “Öcalan’ın yaptığı çağrı ve gelişen süreçle ilgili görüşme gerçekleştirdik. Sayın Devlet Bahçeli sağlık koşulları elverseydi o da bugün bu görüşmede olacaktı. Kendisinin yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz” açıklamasını yaptı.

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AK PARTİ: DOSTANE SOHBET

AK Parti Grup Başkanlığı’nda ise Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin hazır bulundu. Böylece AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın hem Meclis hem de Genel Merkez’deki vekilleri birlikte DEM Parti heyetiyle görüştü. AK Parti Grup Başkanı Güler, 1 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından konuşulanlarla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi. Güler, “Misafirlerimizi ağırladık. Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık. Son gelişmeler üzerine değerlendirmelerimizi karşılıklı kendilerine ilettik. Sağ olsunlar. İlerleyen zamanlarda daha detaylı değerlendirmeler

olacaktır” dedi.

NEVRUZ MESAJI TALEBİ

Edinilen bilgiye göre görüşmelerde DEM Parti yönetimi, 21 Mart’taki Nevruz kutlamalarından önce Öcalan’a yönelik görüş sınırlamasının kaldırılmasının ve Nevruz’da mesajını iletmesine katkı sağlanmasının sürece büyük yararı olacağını savundu. DEM heyeti, ayrıca PKK’nın ateşkes kararının tek yanlı uygulandığını, Suriye’nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda sivillerin de zarar gördüğünü ileri sürerek, bu tür olayların süreci sabote etme riski taşıdığını belirttiler. Cumhur İttifakı’ndan yöneticiler de terör örgütünün zaman geçirmeksizin ve şart ileri sürmeksizin fesih kararı alması gerektiğini vurguladılar.

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TUNCER BAKIRHAN: BARIŞIN UFKUNU KONUŞTUK

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Tarihsel bir süreç içerisinde olduğumuzu ve yapılması gerekenlerin belli olduğunu, hepimizin ev ödevlerimizi yerine getirmemiz gerektiği üzerinde durduk” dedi. İki partiyle de “barışın ufkunu konuştuklarını” belirten Bakırhan, “Uzun uzadıya değerlendirdik. Biz de bu sürecin selametle yürümesi için güven verici adımların atılması, sürecin yürümesine uygun gereklerin yerine getirilmesi gerektiğini her iki partiyle de paylaştık” dedi. Bakırhan, ayrıca Suriye’nin kuzeyine yönelik saldırıda 7 çocuğun öldürüldüğünü iddia ederek, “Bu öyle sıradan bir saldırı değil. Bunlar süreci provoke eden yaklaşımlardır. Sayın Erdoğan’a beklentimizi iletmek istiyorum. Bu sabotaj bir an önce açığa çıkarılmalıdır, failler bulunmalıdır, yargılanmalıdır” diye konuştu.

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İLETİŞİM KANALLARI AÇILMALI

Hatimoğulları da İmralı Adası’na yeni ziyaretle ilgili, “Birkaç gün içinde netleşecek, bu planlama duyurulur” dedi. Hatimoğulları, PKK’nın kongre toplaması için Öcalan ile örgüt arasında iletişim kanallarının açılması gerektiğini savundu. Hatimoğulları, “Özellikle şu an sınır ötesi operasyonların bir kısmı hâlâ devam ediyor. Koşullarının sağlanması, Öcalan’ın önünün açılması gerekiyor. İki partiye de bunları ilettik. Kendileri de notları aldılar. Kongre toplanması için, silahların susması için verdikleri bir genel mesaj oldu. Net bir takvim açıklama ya da net bir planlama zaten bizlerin yapacağı bir şey değil. Çok büyük olasılıkla Sayın Cumhurbaşkanı’yla da bayramdan sonra bir görüşme gerçekleşecek” açıklamasını yaptı.

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İMRALI’YA 4’ÜNCÜ ZİYARET

Partilerle ikinci tur görüşmeleri tamamlayan heyetin Ramazan Bayramı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Heyet, tüm temasların istişaresi için dördüncü kez İmralı Adası’na gitmeyi planlıyor.